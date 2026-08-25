OOST GELRE — Oost Gelre stelt regels in om stroomcapaciteit voor 1.180 woningen te waarborgen

1 minuut leestijd

Foto: PR

De gemeente Oost Gelre neemt maatregelen om te voorkomen dat woningbouwprojecten vertraging oplopen door een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. Het college heeft beleidsregels vastgesteld waarmee woningbouwplannen vroegtijdig kunnen worden aangemeld voor transportcapaciteit.

In Oost Gelre zijn ongeveer 1.180 woningen in verschillende ontwikkelingsfasen gepland. Hoewel de huidige situatie op het stroomnet in de Achterhoek nog niet nijpend is, waarschuwt de gemeente dat dit snel kan veranderen. Een tekort aan stroomcapaciteit kan gevolgen hebben voor onder andere de woningbouwlocaties Vitelco, Flierbos en Eefseler Esch.

Vanaf 1 oktober 2026 kunnen gemeenten volgens de landelijke werkwijze ‘Eerder aanvragen in het planproces’ stroomcapaciteit aanvragen voordat een woningbouwplan volledig is uitgewerkt of een ontwikkelaar definitief betrokken is. Projectontwikkelaars kunnen hun plannen tot en met 10 september bij de gemeente aanmelden.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

Wanneer er meer aanvragen zijn dan beschikbare capaciteit, stelt Oost Gelre een ranglijst op. Daarbij wordt gekeken naar de fase van het plan, het maatschappelijke belang, het aantal woningen en het verwachte oplevermoment. Projecten op transformatielocaties en plannen met meer dan 66,6 procent betaalbare woningen krijgen voorrang. Ook huisvesting voor ouderen, zorgbehoevenden, statushouders en spoedzoekers telt mee in de beoordeling.

Het college wil de eerste ranglijst op 15 september vaststellen. Van 1 tot en met 23 oktober worden de geselecteerde projecten aangemeld bij de netbeheerder.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Oost Gelre.