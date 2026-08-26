OOST GELRE — College vraagt extra 325.000 euro voor voorbereiding gebiedsontwikkeling De Driehoek in Lichtenvoorde

2 minuten leestijd

Foto: PR

Het college van Oost Gelre wil het voorbereidingskrediet voor de gebiedsontwikkeling De Driehoek met 325.000 euro verhogen. Daarmee komt het totaal beschikbaar gestelde bedrag voor de voorbereiding op 825.000 euro. De gemeenteraad moet nog instemmen met dit extra krediet.

De Driehoek omvat onder meer het voormalige terrein van leerlooierij Vitelco Leather aan de Aaltenseweg 2-4. De gemeente kocht deze locatie in 2025 en stelde toen 9,5 miljoen euro beschikbaar voor de aankoop en het opstellen van een masterplan.

Het extra krediet is bedoeld voor het opstellen van een gebiedsvisie en diverse onderzoeken. Daarbij gaat het onder andere om bodem- en grondwaterverontreiniging, erfgoed, ecologie, verkeer, water en klimaat. Ook wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor de herbestemming van het rijksmonument, het Gele Kantoorgebouw en het Oude Magazijn.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

Een verkennend bodemonderzoek uit mei 2026 toonde aan dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Dit onderzoek richt zich ook op de situatie buiten het voormalige fabrieksterrein en wordt naar verwachting in de tweede helft van 2026 afgerond. Na advies van de Omgevingsdienst Achterhoek en de GGD worden de resultaten openbaar gemaakt en worden omwonenden geïnformeerd.

De kosten voor eventuele sanering van bodem en grondwater vallen niet binnen het voorbereidingskrediet van 825.000 euro. Over deze kosten zal de gemeenteraad later een afzonderlijke beslissing nemen. De gemeente onderzoekt daarnaast of er bijdragen van het Rijk en de provincie mogelijk zijn.

In afwachting van de definitieve ontwikkeling wil de gemeente delen van het terrein tijdelijk beschikbaar stellen aan ondernemers, starters en maatschappelijke organisaties.