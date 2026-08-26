LANDELIJK — Onderzoek: 1,5 miljoen Nederlanders vermoeden onveilige relatie bij bekenden

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Foto: PR

Ruim anderhalf miljoen Nederlanders hebben het gevoel dat iemand in hun omgeving in een ongezonde of onveilige relatie zit. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Motivaction in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie start daarom woensdag 26 augustus een vervolg op de campagne ‘Waar ben je?’.

De campagne vraagt aandacht voor dwingende controle binnen relaties. Daarbij probeert een partner de ander steeds meer te beheersen, bijvoorbeeld door voortdurend te controleren, contact met familie en vrienden te beperken, iemand te vernederen of te bedreigen. Ook extreem jaloers gedrag en fysiek geweld kunnen signalen zijn.

Volgens het onderzoek ontstaat bezorgdheid meestal niet door één gebeurtenis, maar door een combinatie van signalen. Van de mensen die vermoeden dat een relatie onveilig is, ervaart zeven op de tien dat gevoel sterk tot zeer sterk. Toch komt niet iedereen in actie. Mensen willen zich niet met de relatie bemoeien, twijfelen of hun vermoedens kloppen of zijn bang de situatie erger te maken.

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Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid en nabestaanden van slachtoffers van femicide roepen omstanders op hun gevoel serieus te nemen. Zij adviseren om contact te blijven houden, open vragen te stellen en zonder oordeel te luisteren.

Wie zich zorgen maakt over iemand in de omgeving, kan gratis en anoniem advies krijgen van Veilig Thuis. Op de website staan ook de belangrijkste signalen van dwingende controle en adviezen over wat omstanders kunnen doen. Het volledige onderzoek is uitgevoerd onder 1.553 mensen van 18 tot 85 jaar en is representatief voor Nederland.

Meer informatie over de signalen en hulp is te vinden op veiligthuis.nl/nl/signalen/femicide.