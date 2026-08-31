GELDERLAND — Basisscholen in Gelderland maken kans op vergroening van de klas met Jungleklas winactie

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Foto: PR

Dit schooljaar kunnen honderd basisschoolklassen in Gelderland meedoen aan een actie om meer groen in de klas te brengen. De Jungleklas winactie, een initiatief van Plants & Flowers Foundation Holland en GreenBee Foundation, biedt honderd klassen een les over plantenverzorging waarbij elk kind een eigen plant krijgt. Drie klassen maken bovendien kans op een complete metamorfose van hun lokaal tot een Jungleklas met luchtzuiverende planten.

De actie is dit jaar groter dan ooit. Alle basisscholen in Gelderland kunnen zich aanmelden om kans te maken op deelname. Vorig jaar meldden zich ruim 350 scholen aan, wat het enthousiasme voor meer groen in het onderwijs onderstreept. Uit onderzoek dat tijdens de vorige editie werd uitgevoerd, blijkt dat vergroening een positief effect heeft op het welzijn en de leerprestaties van leerlingen. Zo voelen kinderen zich na vergroening meer op hun gemak, werken ze rustiger en kunnen ze zich beter concentreren.

De Jungleklas winactie speelt in op de toenemende behoefte aan focus in het digitale tijdperk, waarin steeds meer kinderen moeite hebben zich te concentreren. De plantenles wordt verzorgd door professionals uit de sierteeltsector. Na afloop van de actie wordt onderzocht wat de impact is van de vergroening op concentratie, leerprestaties en het algemene welzijn van de leerlingen.

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Basisscholen die willen deelnemen kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar klasvolplanten@gmail.com. Daarna ontvangen zij een link naar een online deelnameformulier dat in ongeveer vijf minuten ingevuld kan worden. De inschrijfperiode sluit op 21 september.