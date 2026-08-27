WINTERSWIJK — LEGO-proeverij met programmeren, coderen en stopmotion in Bibliotheek Winterswijk

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Foto: PR

Kinderen en hun (groot)ouders kunnen op zondag 20 september in de Bibliotheek Winterswijk ontdekken dat LEGO veel meer is dan alleen stapelen. Tijdens een interactieve LEGO-proeverij van 15.00 tot 16.00 uur wordt zichtbaar hoe creatief en educatief het spelen met LEGO en DUPLO kan zijn.

Bezoekers krijgen de kans om te experimenteren met verschillende digitale toepassingen zoals programmeren met LEGO WeDo 2.0, en coderen met de DUPLO-codeertrein. Ook is er ruimte om robots aan te sturen, stopmotionfilms te maken en te bouwen met klassieke LEGO Icons en een grote Hubelino-knikkerbaan.

Daarnaast zijn er bakken met losse LEGO-steentjes om vrij mee te spelen en diverse apps om digitale bouwtechnieken uit te proberen. Naast het spelen kunnen kinderen en volwassenen inspiratie opdoen uit de uitgebreide collectie LEGO-boeken die in de bibliotheek aanwezig is.

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De LEGO-proeverij is bedoeld voor kinderen en hun begeleiders. Zowel kinderen als volwassenen moeten zich van tevoren aanmelden om deel te nemen. Dit kan via de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Het evenement vindt plaats in de Bibliotheek Winterswijk, Grotestraat 58, op zondag 20 september 2026 van 15.00 tot 16.00 uur.

Reserveren is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/activiteiten.