BERKELLAND — Filmprogramma CINEbieb in bibliotheken Berkelland start in september

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Foto: PR

Vrijwilligers van de CINEbieb draaien in september weer films in de Bibliotheken van Berkelland. In Neede, Borculo en Eibergen zijn verschillende filmavonden gepland. Na afloop is er ruimte om na te praten onder het genot van een drankje. Reserveren kan via de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Op vrijdag 11 september wordt in Bibliotheek Borculo de film Incendies vertoond. De film volgt de tweeling Simon en Jeanne die na het lezen van het testament van hun moeder Nawal ontdekken dat ze een broer hebben en dat hun vader, waarvan ze dachten dat hij overleden was, in leven is. Nawal vroeg hen om hun broer en vader op te zoeken en hen verzegelde brieven te bezorgen. Hiervoor zullen zij een reis naar het Midden-Oosten moeten maken.

In Bibliotheek Eibergen is op woensdag 16 september de film Sentimental Value te zien. Deze film gaat over Agnes en haar zus Nora die rouwen om het overlijden van hun moeder. Tegelijkertijd keert hun vader Gustav, lang afwezig, terug. Hij biedt Nora de hoofdrol aan in zijn nieuwe filmscenario, maar zij weigert die rol.

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Op vrijdag 25 september draait in Bibliotheek Ruurlo de film Conclave. De film speelt zich af in Vaticaanstad na het overlijden van de paus. Het conclaaf moet een nieuwe paus kiezen, geleid door kardinaal Lawrence, die tijdens het proces een samenzwering ontdekt. Naast intriges rondom de kardinalen blijkt de overleden paus ook geheimen te hebben die aan het licht komen terwijl schandalen losbarsten.

Het volledige programma staat op www.oostachterhoek.nl/cinebieb. In de deelnemende bibliotheken liggen ook boekenleggers met het overzicht. Een toegangskaart kost 06 6,00 per film, inclusief een drankje na afloop. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen 06 1,00 korting per kaartje.