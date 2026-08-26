AALTEN/ BREDEVOORT/ DINXPERLO — Fietsdriedaagse in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo met drie verschillende routes

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Foto: PR

Op 8, 9 en 10 september 2026 organiseren de VVV’s van Aalten, Bredevoort en Dinxperlo gezamenlijk een Fietsdriedaagse. Fietsliefhebbers kunnen drie dagen lang telkens een andere route fietsen die door de gemeente Aalten en de omliggende gebieden loopt.

Elke dag is er een aparte hoofdroute beschikbaar. Deelnemers kunnen kiezen tussen een afstand van ongeveer 45 kilometer of een langere variant van 60 tot 75 kilometer. De routes leiden door het afwisselende landschap van de Achterhoek, langs diverse dorpen en buurtschappen en gaan ook over de grens met Duitsland.

De fietsers mogen zelf bepalen bij welke van de drie VVV-locaties ze elke dag starten: VVV Aalten, VVV Bredevoort of VVV Dinxperlo. Vanaf iedere startlocatie leidt een verbindingslus de deelnemers naar de hoofdroute van de dag. Zo rijden alle fietsers, ongeacht hun vertrekpunt, dezelfde route.

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Het is mogelijk om alle drie de dagen mee te doen, maar ook deelname aan één of twee dagen is toegestaan. Deelnemers kunnen dagelijks tussen 10.00 en 13.30 uur starten vanaf een van de drie locaties.

De kosten bedragen € 5,- per persoon per dag. Wie alle drie de dagen wil deelnemen, kan een passe-partout kopen voor € 12,50. Betaling vindt plaats op de gekozen startlocatie. De routes zijn beschikbaar als uitgeschreven route en als GPX-bestand voor navigatie.

Deelnemen is op eigen risico. Met deze Fietsdriedaagse kunnen deelnemers de mooiste plekken van Aalten en de nabije omgeving ontdekken op de fiets.

De startlocaties zijn:

VVV Aalten, Markt 14, Aalten

VVV Bredevoort, Markt 8, Bredevoort

VVV Dinxperlo, Markt 4, Dinxperlo