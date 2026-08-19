VRAGENDER — Vragender ontvangt laatste boerenerfconcert met Zuid-Amerikaanse muziek en tango

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Foto: PR

Oost Klassiek houdt op zondag 30 augustus het derde en laatste boerenerfconcert van dit jaar. Vocaal Ensemble Ex Arte brengt vanaf 11.00 uur het programma Musica Sudamericana in de tuinkas van Achterhoeks Goed aan de Vragenderweg 64b in Vragender.

Tijdens het concert staat Spaanstalige muziek uit Zuid-Amerika centraal. Het programma loopt uiteen van barokmuziek tot hedendaagse composities en wordt deels a capella en deels met begeleiding van professionele musici uitgevoerd.

Ook dansers van tangosalon El Tamango werken mee. Zij ondersteunen de muziek met choreografieën waarin de sfeer en passie van de Zuid-Amerikaanse tango terugkomen.

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Vocaal Ensemble Ex Arte is in de regio onder meer bekend van de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion in de Sint-Werenfriduskerk in Zieuwent en van de kerstconcerten Christmas by Candlelight.

Bezoekers krijgen voorafgaand aan het concert en tijdens de pauze koffie of thee aangeboden. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Betalen kan contant, per pin of via een QR-code.

Er zijn stoelen aanwezig, maar mogelijk niet voldoende voor alle bezoekers. De organisatie adviseert daarom om, indien mogelijk, zelf een stoel mee te nemen.

Meer informatie is te vinden op de websites van Oost Klassiek en Vocaal Ensemble Ex Arte.

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