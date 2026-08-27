NEEDE — Man uit Borculo overleden na steekincident in Neede

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Foto: Archieffoto: Marcel Houwer

Een 23-jarige man uit Borculo is woensdagavond 26 augustus overleden na een steekincident in een woning aan de Hoeveweg in Neede. Kort na het incident hield de politie een 20-jarige man uit Borculo aan.

Rond 18.45 uur kreeg de politie een melding van het steekincident. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om medische hulp te verlenen. Ondanks de inzet van de hulpdiensten overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en zit vast. De politie voerde woensdagavond en in de nacht sporenonderzoek uit in en rond de woning. Over de aanleiding van het steekincident en de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog.

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De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden zich te melden.