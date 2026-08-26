GRONAU (D) — Bijna duizend hennepplanten gevonden bij invallen in Gronau, twee Nederlanders aangehouden

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Foto: De politie heeft talloze cannabisplanten in beslag genomen die illegaal werden geteeld. Foto: Politie Borken

De Duitse politie heeft woensdag bij invallen in Gronau bijna duizend hennepplanten ontdekt. Twee Nederlandse mannen van 40 en 29 jaar zijn aangehouden in verband met de vondst.

De politie doorzocht woensdagochtend twee woningen en een bedrijfspand in Gronau. De acties volgden op een uitgebreid onderzoek en huiszoekingsbevelen die eerder waren afgegeven. Bij de invallen waren naast de recherche en politie ook medewerkers van de gemeente Gronau en het Technisches Hilfswerk betrokken.

In de doorzochte panden troffen de autoriteiten bijna duizend cannabisplanten aan, waarvan een groot deel klaar was om geoogst te worden. Daarnaast namen ze technische installaties en andere apparatuur in beslag die werden gebruikt voor het onderhouden van de kwekerij.

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De twee verdachten zijn Nederlandse staatsburgers. De 40-jarige man wordt op verzoek van het Openbaar Ministerie voorgeleid aan een rechter. De 29-jarige verdachte is na de eerste politieonderzoeken voorlopig vrijgelaten.

Het onderzoek naar de illegale hennepkwekerij en de betrokken personen wordt voortgezet. De politie heeft niet bekendgemaakt waar in Gronau de panden precies staan.

Meer informatie is te vinden op de website van de Kreispolizeibehörde Borken.