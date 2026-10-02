MEGCHELEN — Huis Landfort organiseert avondrondleiding en lezing tijdens Achterhoeks Museumweekend

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Huis Landfort bij Megchelen doet op vrijdag 13 en zaterdag 14 november mee aan het Achterhoeks Museumweekend met twee activiteiten. Op vrijdagavond is er een speciale avondrondleiding door het landhuis, dat dan sfeervol wordt verlicht. Zaterdagmiddag verzorgt schrijfster Josephine Rombouts een lezing over het leven op een Schots kasteel, gevolgd door een rondleiding door Huis Landfort.

Vrijdagavond verzamelen deelnemers vanaf 19.30 uur in het Koetshuis. De rondleiding door het landhuis begint om 20.00 uur. Het bijzondere van deze avond is de speciale verlichting die het landhuis in een andere sfeer zet.

Zaterdag start de lezing om 13.00 uur, met inloop vanaf 12.30 uur. Josephine Rombouts baseert haar verhaal op haar eigen ervaringen in de Schotse Hooglanden, waar ze vijf jaar woonde en werkte als huishoudster, personal assistant en manager. Deze periode inspireerde haar tot de boekenreeks Cliffrock Castle.

Na de lezing volgt om 14.30 uur een rondleiding door Huis Landfort. Hierbij ligt de nadruk op de vroegere verhoudingen tussen bewoners, personeel en bezoekers van het landhuis.

Kaarten voor de avondrondleiding en voor de lezing met rondleiding zijn vooraf te koop via de websites van de evenementen.