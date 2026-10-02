WINTERSWIJK — Winterswijk toont drugslab tijdens Ondermijningsweek om ondermijning te herkennen

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Op maandag 5 oktober 2026 kunnen inwoners en medewerkers van de gemeente Winterswijk een nagebouwd drugslab bekijken in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat. Dit initiatief maakt deel uit van de Ondermijningsweek en is bedoeld om mensen bewust te maken van ondermijnende criminaliteit en de signalen daarvan.

Bureau Drugszaken heeft het drugslab nagebouwd om bezoekers een realistisch beeld te geven van wat er gebeurt in zulke illegale productieplekken. In kleine groepen krijgen zij een rondleiding waarbij deskundigen uitleg geven over de risico’s van drugslabs en hoe ondermijning in de eigen omgeving kan worden herkend.

Ondermijnende criminaliteit raakt ook Winterswijk. Criminelen gebruiken soms schuren, loodsen of andere ruimtes om drugs te produceren of op te slaan. Het is daarom belangrijk dat inwoners verdachte situaties herkennen en melden, zodat de politie en gemeente hierop kunnen reageren.

De activiteit is toegankelijk van 10.00 tot 15.00 uur in het gemeentekantoor. Door samen alert te zijn, kan ondermijning beter worden tegengegaan.

Meer informatie over de aanpak van ondermijning in de regio is te vinden in het artikel Samen criminaliteit aanpakken in de Week tegen Ondermijning.