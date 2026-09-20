WINTERSWIJK — A Sad and Beautiful World te zien in Filmhuis Winterswijk op 6 oktober

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Foto: PR

Op 6 oktober draait in Filmhuis Winterswijk de Libanese speelfilm A Sad and Beautiful World. De film vertelt het verhaal van Nino en Yasmina, twee dertigers die opnieuw verliefd worden te midden van de economische crisis en politieke onrust in Libanon.

De hoofdpersonen waren eind jaren tachtig onafscheidelijke klasgenoten, maar raakten elkaar uit het oog. Twintig jaar later ontmoeten ze elkaar weer en bloeit hun liefde opnieuw op. Nino runt een restaurant in Beiroet, ondanks dat veel van zijn personeel naar het buitenland is vertrokken. Hij is optimistisch en wil graag kinderen. Yasmina werkt als consultant en twijfelt of ze in het chaotische Libanon wil blijven, of liever naar Dubai wil vertrekken.

De film laat zien hoe de relatie tussen Nino en Yasmina onder druk komt te staan door de moeilijke omstandigheden in hun land. Terwijl Nino vasthoudt aan hoop en toekomstplannen, is Yasmina pragmatischer en zoekt ze naar een uitweg. Hun verschillende reacties op de situatie veroorzaken spanningen, vooral wanneer Nino door stijgende kosten zelfs het vlees voor zijn restaurant niet meer kan betalen.

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A Sad and Beautiful World is het speelfilmdebuut van de Libanese regisseur Cyril Aris. De film combineert een liefdesverhaal met de realiteit van het leven in een land dat wordt geteisterd door economische problemen en geweld. De acteurs Mounia Akl en Hasan Akil spelen de hoofdrollen en brengen de personages overtuigend tot leven.

De film wordt op 6 oktober vertoond in het Servicetheater Skopein aan de Meddosestraat 4-8 in Winterswijk. Er zijn drie voorstellingen om 16.00, 18.30 en 21.00 uur. De kassa gaat respectievelijk een half uur, een half uur en drie kwartier voor aanvang open. Reserveren kan via de website van Skopein of telefonisch via 0543-521515. Kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden afgehaald.

Donateurs van Filmhuis Winterswijk krijgen €3 korting per voorstelling, maar het filmhuis benadrukt dat iedereen welkom is, ook zonder donateurschap.

Recensies prijzen de film om zijn vloeiende vertelstijl en de combinatie van romantiek met de schrijnende situatie in Libanon. Zo gaf de VPRO vier sterren en noemde het een “mooi vloeiend verteld romantisch drama”. De Volkskrant omschreef het als “weemoedig en romantisch”.

Meer informatie over het programma en reserveren is te vinden op de website van Skopein.