ACHTERHOEK — Leden Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek kunnen stemmen voor lokale clubs

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Foto: Marcel Houwer

Tot en met dinsdag 29 september kunnen leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek stemmen op verenigingen en stichtingen die meedoen aan Rabo ClubSupport. Met deze actie verdeelt de bank een bedrag onder lokale clubs op basis van het aantal stemmen dat zij ontvangen.

De stemperiode is maandag 7 september gestart. Elk lid mag drie stemmen uitbrengen, verdeeld over drie verschillende deelnemende organisaties. Stemmen kan via de Rabo App of via Rabo Online Bankieren. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe groter de financiële bijdrage die zij ontvangt.

Verschillende sportverenigingen, culturele organisaties, buurtverenigingen en maatschappelijke stichtingen uit de regio doen mee. Zij willen het geld gebruiken voor uiteenlopende doelen, zoals het verduurzamen of opknappen van clubgebouwen, de aanschaf van nieuwe materialen en het organiseren van activiteiten voor leden en inwoners.

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Een van de deelnemers is s.v. Grol uit Groenlo. De voetbalvereniging wil een eventuele bijdrage gebruiken voor het onderhoud en schilderwerk van de tribune op sportpark Den Elshof. Zo wil de club de tribune veilig en bruikbaar houden voor supporters en bezoekers.

Een overzicht van alle deelnemende verenigingen en stichtingen, en meer informatie over het stemmen, is te vinden op de website van Rabo ClubSupport.