LICHTENVOORDE — Grol verliest met 5-0 van Longa’30 in districtsbekerderby

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Foto: Marcel Houwer

Grol 1 heeft ook zijn tweede wedstrijd in de poulefase van de districtsbeker verloren. Op Sportpark De Treffer was Longa’30 met 5-0 te sterk voor de Groenlose ploeg.

Longa’30 kwam na 33 minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Kevin Wagener. Deze 1-0 stand bleef ook ruststand. In de tweede helft liep de thuisploeg snel uit. Dirk Doppen maakte in de 51e minuut de 2-0, gevolgd door een kopbal van Thomas Kerperien zeven minuten later die de 3-0 binnenkopte. Vervolgens maakte Duke Gralike in de 69e minuut de 4-0. Tien minuten voor tijd bepaalde Rolf Kruip met een solo de eindstand op 5-0.

Voor Grol was het de tweede zware nederlaag in de beker. Eerder verloor het team op eigen veld met 0-6 van FC Winterswijk. Met nul punten en elf tegendoelpunten is Grol uitgeschakeld voor de volgende ronde.

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Longa’30 staat met zes punten uit overwinningen op SSA FC Suryoye/Achilles Enschede en Grol bovenaan in de poule. De ploeg sluit de poulefase zaterdag 12 september af met een uitwedstrijd tegen FC Winterswijk.