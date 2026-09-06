VARSSEVELD — Winnaars keren terug voor veertiende Kramp Run

De Belgische hardloper Clément Deflandre en Hanna van Aalten uit Terborg verdedigen zaterdag 12 september hun titel tijdens de veertiende Kramp Run in Varsseveld. Zij verschijnen om 18.30 uur aan de start van de Easy Running TopRun over vijf kilometer.

Deflandre geldt opnieuw als favoriet bij de mannen. De 28-jarige Belg liep dit jaar 13.42 minuten op de vijf kilometer. Hij krijgt onder anderen tegenstand van zijn landgenoten Yannick Michiels en Sander Vercauteren. Bij de vrouwen neemt Van Aalten het op tegen Inge Lugtenberg, die vorig jaar tweede werd, en Lily Ridderbos.

Ook verschillende Achterhoekse atleten staan aan de start. Luca Greven uit Doetinchem verdedigt zijn titel in het Achterhoeks kampioenschap. Hij krijgt concurrentie van onder anderen Bob te Lindert uit Heelweg, Jeroen Houwers en Twan ter Horst uit Aalten en Twan Roerdink uit Winterswijk. Bij de vrouwen behoren Kiki Derksen uit Hengelo, Dianne Span uit Loerbeek en Emma Nijenhuis uit Dinxperlo tot de regionale kanshebbers.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

De toplopers leggen twee ronden van 2,5 kilometer af. Het officieel gemeten parcours voert door de bedrijfshallen van Svedex en Kramp en langs museumboerderij ’t Hofshuus.

Het programma begint om 16.00 uur met jeugdlopen. Daarna volgen de FrameRun, de Fun & BusinessRun en de TopRun. Start en finish zijn op het Kerkplein. Oud-toploper en geboren Varssevelder Gert-Jan Wassink verzorgt vanaf een motor het livecommentaar.

De inschrijving is bijna vol. Inschrijven op de wedstrijddag is niet mogelijk. Het volledige programma staat op kramprunvarsseveld.nl.