GROENLO — Grol speelt deze week meerdere wedstrijden, met streekderby tegen Longa ’30 als hoogtepunt

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Foto: Marcel Houwer

Voetbalvereniging s.v. Grol heeft deze week een druk programma met wedstrijden voor zowel het eerste elftal als diverse jeugd- en seniorenteams. Het eerste elftal speelt dinsdagavond 1 september om 20.15 uur uit tegen VV Rigtersbleek in Enschede. Op zondag 6 september volgt de streekderby tegen Longa ’30, die om 14.00 uur begint op Sportpark De Treffer in Lichtenvoorde.

De jeugdteams van Grol hervatten eveneens hun competitie met meerdere wedstrijden. Zo speelt Grol O17-1 woensdagavond om 19.00 uur thuis tegen FC Trias O17-1. Op zaterdag komen verschillende jeugdelftallen in actie op Sportpark Den Elshof en op andere sportparken in de regio.

Ook de overige seniorenteams van Grol zijn zondag actief. Teams als Grol 3, Grol 5, Grol 6, Grol 7, Grol 9 en Grol VR1 spelen thuis. De wedstrijd van Grol VR1 tegen SJO MEC/Bredevoort VR1 begint om 11.30 uur.

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De wedstrijd tussen Longa ’30 en Grol op zondagmiddag trekt waarschijnlijk de meeste aandacht. Deze derby is een belangrijke ontmoeting in de regio en wordt gespeeld op het terrein van Longa ’30 in Lichtenvoorde.