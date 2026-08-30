ACHTERHOEK — Roan Konings wint Ronde van de Achterhoek in Ulft

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Foto: Marcel Houwer

Roan Konings heeft zondag de negende editie van de Ronde van de Achterhoek op zijn naam geschreven. De 23-jarige wielrenner van Metec-SOLARWATT was in Ulft de snelste in de sprint van een grote kopgroep. Konings versloeg nipt de Duitser Joshua Huppertz van Team Lotto Kern-Haus Outlet-Montabaur. Guillaume Visser van EEW-VDK CT eindigde als derde.

De internationale wielerwedstrijd startte en finishte bij het DRU Industriepark in Ulft. De renners legden eerst ruim 170 kilometer af door de acht gemeenten van de Achterhoek. Daarna volgden nog drie plaatselijke ronden van 6,3 kilometer. Tijdens het parcours moesten de deelnemers 23 onverharde stroken passeren, die samen bijna 34 kilometer lang waren. Door de stevige wind en de vele gravelstroken ontstond een nerveuze wedstrijd, waarbij het peloton al vroeg uiteen viel. Uiteindelijk werd de winnaar bepaald in een sprint.

Voor Konings is het zijn tweede zege in een Nederlandse wielerklassieker dit seizoen. Eerder won hij ook de Slag om Woensdrecht. De Ronde van de Achterhoek maakt deel uit van de Holland Cup en staat als internationale wedstrijd op de kalender van de wielerbond UCI.

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Meer informatie is te vinden op de website van de Ronde van de Achterhoek en de website van de Holland Cup.