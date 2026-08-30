GROENLO — Ronde van de Achterhoek passeert met hoge snelheid door tunnelbak bij Groenlo

Eerst rijden er nog gewoon auto’s, vrachtwagens en zelfs een lijnbus door de tunnelbak van de N319 bij Groenlo. Dan verschijnen steeds meer motoren, politievoertuigen en wagens van wielerploegen. Even voor half twee valt het gewone verkeer stil. Enkele ogenblikken later komt de Ronde van de Achterhoek met hoge snelheid voorbij.

De 170 renners kwamen zondag vanuit de richting van buurtschap Zwolle naar Groenlo. Via de Oude Winterswijkseweg en een klein gedeelte van de Winterswijkseweg bereikten zij de rondweg. Daar draaiden ze de N319 op richting Ruurlo. Bij de tunnelbak kwamen de renners vanuit een bocht in beeld, waarna ze de helling afreden en onder de Lichtenvoordseweg verdwenen. Het was een mooie plek om de wielerwedstrijd van dichtbij te bekijken. Vanaf de bovenzijde van de tunnelbak was goed te zien hoe de koers zich langzaam aankondigde. Ruim voordat de eerste renners verschenen, kwamen al verschillende motoren en organisatievoertuigen voorbij. Ook passeerde een motor met een cameraman achterop.

Toch bleef de N319 lange tijd gewoon open voor het verkeer. Tussen de begeleidende motoren door reden nog auto’s, vrachtwagens en een bus van RRReis. Dat veranderde pas vlak voordat de koers Groenlo bereikte. Meerdere politiemotoren kwamen achter elkaar voorbij en een verkeersregelaar verderop hield het verkeer tegen. Daarna werd het plotseling vrijwel helemaal stil in de tunnelbak.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

De Ronde van de Achterhoek werkt met een tijdelijke, rijdende afsluiting. Motoren en verkeersbegeleiders rijden voor de wedstrijd uit en zetten kruisingen en weggedeelten kort voor de komst van de renners af. Nadat het peloton en de begeleidende voertuigen zijn gepasseerd, kan het verkeer weer worden vrijgegeven. Daardoor hoeft een weg als de N319 niet langdurig afgesloten te blijven.

Rond 13.30 uur verscheen de politie voor de wedstrijd uit. Kort daarna kwamen de eerste renners vanuit de bocht tevoorschijn. Zij reden met grote snelheid de tunnelbak in. Vervolgens kwam het peloton voorbij, met daarachter onder meer ploegleiderswagens, organisatievoertuigen, motoren en medische begeleiding. Waar de komst van de koers zich lange tijd aankondigde door een bijna onafgebroken stroom motoren en auto’s, waren de renners zelf binnen korte tijd alweer uit het zicht verdwenen. De officiële doorkomsttijd voor Groenlo stond vooraf op ongeveer 13.35 uur. De passage bij de tunnelbak vond enkele minuten eerder plaats. Na Groenlo ging de wedstrijd verder richting Ruurlo, waar de renners volgens het routeschema rond 13.53 uur werden verwacht. Daarna voerde het parcours via Hengelo, Zelhem, Doetinchem en Zeddam terug naar Ulft.

De Ronde van de Achterhoek beleefde dit jaar haar negende editie. De internationale UCI 1.2-wielerwedstrijd ging om 12.00 uur van start bij het DRU Industriepark in Ulft en eindigt daar ook. Na de eerste passage van de finish rijden de renners nog drie plaatselijke ronden door Ulft. De wedstrijd is tevens de afsluitende koers van de Holland Cup.

Het parcours is ongeveer 189 kilometer lang en bevat dit jaar 23 onverharde stroken, samen goed voor bijna 34 kilometer. Daarmee krijgen de renners naast de gewone wegen en dorpspassages ook een flink aantal gravelstroken voor de wielen.

Aan de start stonden 22 Nederlandse en buitenlandse ploegen. Daaronder waren de opleidingsformaties van Team Visma | Lease a Bike en Picnic PostNL, de Nederlandse continentale teams VolkerWessels en Metec-Solarwatt en ploegen uit onder meer Denemarken, Duitsland en Italië. Ook verschillende Nederlandse clubteams deden mee.

Bij de tunnelbak was van een uitgebreide reclamekaravaan geen sprake. Het waren vooral de vele motoren, politievoertuigen en ploegleiderswagens die de komst van de wedstrijd aankondigden. Daarna volgde het wielerspektakel zelf: vanuit de bocht, met hoge snelheid de helling af en vervolgens onder de Lichtenvoordseweg door.

Na een lange aanloop was de passage in enkele minuten voorbij. Dat is misschien juist wat zo’n wielerwedstrijd bijzonder maakt. Eerst raast het gewone verkeer nog door de tunnelbak, dan valt alles even stil en wordt de rondweg voor korte tijd het terrein van de renners. Niet veel later is de karavaan alweer op weg naar Ruurlo en keert het dagelijkse verkeer terug.