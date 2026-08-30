GROENLO — 450 Grollenaren vormen samen getal 750 op Halve Maan-eiland

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Foto: Marcel Houwer

Op het Halve Maan-eiland hebben ongeveer 450 inwoners van Groenlo zondag 30 augustus samen het getal 750 gevormd. Met behulp van een drone werden vanuit de lucht foto’s gemaakt van de menselijke cijfers. Deze groepsfoto is onderdeel van de voorbereidingen voor het jubileum van 750 jaar Vestingstad Groenlo in 2027.

De deelnemers kregen bij aankomst een stempel met het cijfer 7, 5 of 0, wat aangaf waar ze moesten gaan staan. Op het eiland waren de contouren van de cijfers al uitgezet. Zo ontstond het grote getal 750, dat door de deelnemers tijdelijk werd ingevuld. Omdat vooral het cijfer 5 goed gevuld was, werd een deel van de deelnemers gevraagd om naar het cijfer 0 te verplaatsen en daar open plekken op te vullen.

Hoewel het streven was om 750 mensen te verzamelen, kwamen er uiteindelijk zo’n 450 Grollenaren opdagen. Dit aantal bleek voldoende om de cijfers duidelijk zichtbaar te maken. De deelnemers hadden zich individueel, met familie of via verenigingen aangemeld.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

Burgemeester Gea Hofstede was ook aanwezig. Daarnaast namen diverse lokale verenigingen deel, zoals leden van de Prinsen- en Eregarde van carnavalsvereniging De Knunnekes, de Sociëteit Grolse Wanten en het mannenkoor Inter Nos. Ook was een vlag van de Grolse Kermis te zien. Het mannenkoor Inter Nos zong tijdens het wachten enkele liederen, wat zorgde voor extra sfeer.

De dronefotografie duurde ongeveer een half uur. Vanuit verschillende posities werden foto’s gemaakt waarop niet alleen het getal 750, maar ook de omgeving van het Halve Maan-eiland en de Grolse gracht zichtbaar zijn.

Het initiatief voor deze groepsfoto kwam van Vier het Grolse Goed, de kartrekkersgroep achter de voorbereidingen voor het jubileum. Ruben Tank organiseerde het fotomoment samen met Mike Ruikers en Mario Nieuwenhuis. Ingenieurs- en adviesbureau LBA uit Groenlo hielp met het uitmeten en uitzetten van de cijfers, die elk ongeveer 13 bij 9 meter groot waren. De dronefotografie werd verzorgd door Jim Wijnen van LIIKE.

Na afloop konden de deelnemers bij de brug naar het Halve Maan-eiland nog napraten onder het genot van koffie en iets lekkers, dat door de organisatie was geregeld.

De foto zal het komende jaar worden gebruikt in communicatie rond het jubileumjaar 2027, wanneer Groenlo 750 jaar stadsrechten viert. Voor de deelnemers blijft het een bijzondere herinnering aan hun bijdrage aan deze groepsfoto.