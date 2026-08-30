WINTERSWIJK — What a Feeling draait op 15 september in Filmhuis Winterswijk

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Foto: PR

Op dinsdag 15 september wordt de film What a Feeling vertoond in Filmhuis Winterswijk. Er zijn drie voorstellingen gepland, om 16.00, 18.30 en 21.00 uur, in het Servicetheater Skopein aan de Meddosestraat 4-8.

What a Feeling is een romantische film over twee vrouwen van middelbare leeftijd met een totaal verschillende achtergrond. Marie Theres is een succesvolle arts met een gezin, maar haar huwelijk loopt stuk en haar leven verandert ingrijpend. Fa is een vrijgevochten Iraanse vrouw die een eigen bedrijf runt en voor haar moeder zorgt. Hun onverwachte verliefdheid zet een strijd in gang tegen culturele en familiale conventies.

De film combineert humor en sprankeling, vooral dankzij het spel van de hoofdrolspeelsters. Het verhaal laat zien hoe de vrouwen hun eigen beperkingen proberen te overstijgen en hun vrijheid herontdekken. Recensies prijzen de film om zijn charme, geestigheid en oprechte toon.

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De kassa gaat 30 minuten voor aanvang open. Kaarten kunnen worden gereserveerd via de website van Filmhuis Winterswijk of telefonisch via 0543-521515. Gereserveerde kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden afgehaald, anders vervalt de reservering. De film is voor iedereen toegankelijk, donateurs krijgen een korting van 03 per voorstelling, maar lidmaatschap is niet verplicht.

Meer informatie over het programma en reserveren is te vinden op de reserveringspagina van Filmhuis Winterswijk. Het volledige programma is beschikbaar via de agenda.