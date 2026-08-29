DOETINCHEM — Bijna 30 monumenten in Doetinchem open tijdens Open Monumentendag in september

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Foto: archief OMD-D

Op zaterdag 12 en zondag 13 september openen bijna 30 bijzondere monumenten en locaties in de gemeente Doetinchem hun deuren gratis voor bezoekers. Het evenement biedt de kans om plekken te bekijken die normaal niet toegankelijk zijn, waaronder historische gebouwen, terreinen en kerken.

Deze 40e editie van Open Monumentendag staat in het teken van het thema Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Dit benadrukt hoe erfgoed door de eeuwen heen tegenslagen en veranderingen heeft doorstaan. Die verhalen van herstel en aanpassing zijn op diverse locaties te zien en te ervaren.

Naast het bezichtigen van panden is er ook een gevarieerd programma met rondleidingen, tentoonstellingen en muziekoptredens. Ook speciale activiteiten voor kinderen maken deel uit van het aanbod. Sommige monumenten zijn beide dagen geopend, andere alleen op zaterdag of zondag. Alle details over openingstijden en activiteiten zijn beschikbaar op www.openmonumentendag.nl.

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De aftrap van Open Monumentendag Doetinchem is op donderdag 10 september in de Lutherse kerk (ook Driekoningen of Gasthuiskapel genoemd). Tijdens deze openingsavond verwelkomt voorzitter Bryan Klein Bluemink de gasten, waarna wethouder Jorik Huizinga de officiële opening verricht. Er wordt een nieuwe korte film vertoond over het gemeentelijk monument B&B De Pol, het voormalige waterpompstation van Vitens. Theatermaker en schrijver Jos Spijkers spreekt over de Lutherse kerk. De avond begint om 19.00 uur met inloop vanaf 18.45 uur.

Bezoekers kunnen ook fietsend of wandelend het erfgoed verkennen. Via de lokale website www.openmonumentendagdoetinchem.nl zijn verschillende routes beschikbaar die monumenten en bijzondere plekken met elkaar verbinden. Dit zijn onder meer reguliere fietsroutes, een route langs religieus erfgoed en routes die met QR-codes te volgen zijn. Zo kunnen deelnemers de omgeving op een andere manier ontdekken, gecombineerd met het landschap en de verhalen daarbij.

Niet alle locaties zijn tijdens het weekend fysiek te bezoeken. Daarom heeft het comité filmpjes gemaakt van diverse monumenten, die ook via de website te bekijken zijn. Zo kunnen geïnteresseerden al een indruk krijgen van de geschiedenis en achterliggende verhalen.

De toegang tot alle deelnemende locaties en activiteiten is gratis. Omdat openingstijden verschillen per locatie, is het raadzaam het programma van tevoren te bekijken. Naast de website is er ook een app beschikbaar waarop alle activiteiten en locaties te vinden zijn. De landelijke organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers gedurende het weekend.

De organisatie van Open Monumentendag in Doetinchem ligt bij een zelfstandig lokaal comité. Deze stichting werkt samen met vrijwilligers, eigenaren en beheerders van monumenten en met ondersteuning van onder andere de gemeente Doetinchem.

Voor meer informatie is de website www.openmonumentendagdoetinchem.nl beschikbaar.