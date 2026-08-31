BREDEVOORT — Bredevoort bereidt zich voor op drie avonden met lichtkunst en vuurwerk

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Foto: Streekgids

Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september verandert het historische centrum van Bredevoort opnieuw in een decor van lichtkunst. Tijdens het evenement Bredevoort Schittert tonen bouwgroepen, bewoners, kunstenaars en vrijwilligers verspreid door de stad hun verlichte creaties. Elke avond wordt afgesloten met vuurwerk boven de Grote Gracht. Het evenement start dagelijks om 19.00 uur. Op vrijdag en zaterdag duurt het programma tot 01.00 uur, op zondag tot middernacht. Het vuurwerk begint iedere avond om 22.00 uur. Op ’t Zand is er gedurende de avonden ruimte voor muziek en ontmoeting.

In tegenstelling tot eerdere edities is er dit jaar geen gezamenlijk thema. De bouwgroepen kregen de vrijheid om zelf een onderwerp te kiezen, wat leidt tot uiteenlopende taferelen. Zo verandert bouwgroep De Koppelstraat de straat in een kleurrijke wereld van snoepgoed, terwijl het Sprookjesgilde werkt aan een voorstelling waarin de Zware Jongens proberen de kluis van Dagobert Duck te openen. Andere groepen houden hun plannen nog geheim.

Bezoekers volgen een wandelroute door het oude centrum en langs de gracht, waar ze verlichte bouwwerken, tuinen, gevels en bijzondere voorstellingen tegenkomen. Ook bewoners langs de route worden aangemoedigd hun huis en tuin te verlichten, waardoor een groot deel van het stadje meedoet aan het evenement.

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De kaartverkoop is online gestart. Wie uiterlijk 5 september een ticket koopt, krijgt tien procent korting. Met een online ticket kunnen bezoekers bij aankomst direct naar een Scan & Go-controlepost voor het ontvangen van een polsbandje. Parkeren rond Bredevoort is gratis.

Het volledige muziek- en activiteitenprogramma wordt later bekendgemaakt. Meer informatie en kaarten zijn te vinden op www.bredevoortschittert.nl.

Bredevoort Schittert 2026 vindt plaats op:

Vrijdag 25 september: 19.00 tot 01.00 uur

Zaterdag 26 september: 19.00 tot 01.00 uur

Zondag 27 september: 19.00 tot 24.00 uur

Vuurwerk is elke avond om 22.00 uur bij de Grote Gracht.