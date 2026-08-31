DOETINCHEM — Nog budget beschikbaar voor streektaalprojecten in Achterhoek en Noordoost-Veluwe

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Foto: Marcel Houwer

Voor 2026 is er nog budget beschikbaar vanuit het Stimuleringsfonds Nedersaksisch Gelderland. Dit fonds, beheerd door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, ondersteunt lokale en regionale initiatieven die het gebruik of behoud van het Nedersaksisch stimuleren in de Achterhoek en op de Noordoost-Veluwe.

Het fonds staat open voor verschillende soorten projecten waarin het Nedersaksisch een centrale rol speelt. Dit kunnen publicaties zijn, voorstellingen, evenementen of kunstprojecten. Een belangrijk criterium is dat het initiatief bijdraagt aan het behoud of gebruik van de streektaal en betrekking heeft op de regio Achterhoek of Noordoost-Veluwe.

Een voorbeeld van een project met steun vanuit het fonds is de Baakse Beek Kunst Biënnale 2026. Deze tweejaarlijkse kunstfietsroute combineert beeldende kunst met thema’s als klimaatverandering, het watersysteem en het Achterhoekse coulisselandschap. Van 13 juni tot en met 13 september zijn op elf landgoederen tussen Vorden en Ruurlo elf monumentale kunstwerken te zien, verbonden door een fietsroute van ongeveer dertig kilometer.

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Bij deze kunstwerken speelt taal een belangrijke rol. De organisatie koos bewust voor het opnemen van gedichten en teksten in het Achterhoeks. Dit idee ontstond tijdens de kunstwandelroute bij Hackfort in 2024, waar het gebruik van de streektaal bij de kunstwerken een groot succes bleek. De organisatoren Louky Scheltema en Alice te Wechel vertellen dat de bijdrage uit het Stimuleringsfonds het mogelijk maakte om kunstenaars te ondersteunen bij het ontwerpen van de kunstwerken en het bijbehorende Achterhoekse gedicht. Voor lokale bezoekers blijkt de streektaal een extra motivatie om de buitenexpositie te bezoeken.

Daarnaast leidt het gebruik van verschillende talen en dialecten bij de kunstwerken tot meer interactie tussen bezoekers. Volgens Louky en Alice ontstaan er gesprekken over taal en de bedoeling van de kunstwerken, waarbij Nederlands, Duits en dialecten zoals het Achterhoeks en Sallands aan bod komen.

De aanvraagprocedure voor het stimulusfonds is helder. Aanvragen bestaan uit een projectbeschrijving en een begroting. In de beschrijving staan het doel, de beoogde resultaten, de doelgroep, de inzet van de streektaal en de planning. Een beoordelingscommissie bepaalt vervolgens of het project aan de voorwaarden voldoet.

De eerstvolgende deadlines om een aanvraag in te dienen zijn 15 september en 1 december 2026. Het fonds financiert alleen projecten die nog moeten plaatsvinden en goedgekeurde projecten moeten binnen anderhalf jaar worden afgerond.

Mensen met ideeën voor projecten waarin het Nedersaksisch een belangrijke rol speelt, wordt gevraagd tijdig een aanvraag in te dienen. Meer informatie over het fonds, de voorwaarden en het aanvragen staat op de website van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.