GELDERLAND — Cultuurfonds Gelderland roept op tot voordracht voor prijzen 2027

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Het Cultuurfonds Gelderland vraagt inwoners en organisaties om kandidaten voor te dragen voor de Cultuurfonds Gelderland Prijzen 2027. Met deze jaarlijkse onderscheidingen worden personen en organisaties erkend die zich op bijzondere wijze inzetten voor cultuur of natuur in de provincie. De prijzen bestaan uit een Cultuurprijs en een Natuurprijs, elk verbonden aan een bedrag van 15.000 euro. Dit geld is bestemd voor de realisatie van een nieuw project. Het fonds wil met deze prijzen initiatieven zichtbaar maken die verrassen, vernieuwen en een betekenisvolle bijdrage leveren aan Gelderland.

In aanmerking komen personen en organisaties die met hun werk een voorbeeldfunctie vervullen en laten zien wat er mogelijk is op het gebied van cultuur en natuur. Voorbeelden zijn culturele initiatieven die onderbelichte verhalen naar voren brengen, makers die Gelderse erfgoed op eigentijdse wijze presenteren, natuurorganisaties met innovatieve methoden voor biodiversiteitsherstel, of projecten waarin natuur, landschap en cultuur samenkomen. Voordrachten kunnen tot en met 1 november 2026 worden ingediend via www.cultuurfonds.nl/gelderlandprijzen. Iedereen kan een persoon of organisatie nomineren.

De prijzen worden beoordeeld door twee onafhankelijke vakjury’s. De jury voor de Cultuurprijs bestaat uit Ruben Chi Verhoeven, Ester van de Haar en Marlise van der Jagt. De jury voor de Natuurprijs bestaat uit Nienke Welle, Arjan Vriend en Gertjan Sengers. De uitreiking van de Cultuurfonds Gelderland Prijzen 2027 vindt plaats op 19 maart 2027. Daniël Wigboldus, commissaris van de Koning in Gelderland en voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland, zal de prijzen overhandigen.

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In 2026 gingen de Cultuurprijs en Natuurprijs respectievelijk naar TRIBE Hiphop Choir Collective en Natuurwacht Bommelerwaard. Eerdere winnaars zijn onder meer choreograaf Adriaan Luteijn en Stichting Marke Gorsselse Heide. Het Cultuurfonds investeert jaarlijks 50 miljoen euro in cultuur en natuur, verdeeld over meer dan 4.000 projecten in Nederland en het Caribisch gebied. Het Cultuurfonds Gelderland is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Meer informatie is te vinden op de officiële website van het Cultuurfonds Gelderland.