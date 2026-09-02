OOST-ACHTERHOEK — Bibliotheek Oost-Achterhoek start gratis cursus tegen online oplichting

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Foto: PR

De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert in oktober en november gratis de cursus DigiVeiliger in Eibergen, Lichtenvoorde en Winterswijk. De cursus is bedoeld om mensen bewuster te maken van online oplichting en hen te leren hoe zij zulke situaties kunnen herkennen en voorkomen.

Online oplichting komt steeds vaker voor en kan iedereen overkomen. Van valse berichten die zogenaamd van de bank afkomstig lijken tot verdachte telefoontjes of aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn. De digitalisering van het dagelijks leven vergroot deze risico’s, omdat steeds meer mensen hun bankzaken regelen, communiceren en aankopen doen via internet.

Tijdens DigiVeiliger leert u op een eenvoudige manier signalen van oplichting herkennen en krijgt u praktische tips voor veilig internetgebruik. De cursus behandelt onder meer het herkennen van verdachte berichten, telefoontjes en websites. Ook is er aandacht voor stappen die u kunt nemen als u toch slachtoffer bent geworden van een internetfraude.

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De cursus is toegankelijk voor iedereen die veilig en met vertrouwen op het internet wil zijn, zonder dat uitgebreide computerkennis nodig is. Deelnemen is gratis en het lidmaatschap van de bibliotheek is niet vereist.

DigiVeiliger wordt op de volgende momenten en locaties gegeven:

In Bibliotheek Eibergen op donderdag 1 en donderdag 15 oktober 2026, van 18.30 tot 20.00 uur.

In Bibliotheek Lichtenvoorde op donderdag 15 en donderdag 29 oktober 2026, van 10.00 tot 11.30 uur.

In Bibliotheek Winterswijk op donderdag 5 en donderdag 19 november 2026, van 9.30 tot 11.00 uur.

Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/digiveilig of bij de bibliotheekvestigingen in de regio. De cursus is kosteloos en open voor alle geïnteresseerden.