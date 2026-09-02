Opruimactie zwerfafval bij Boven-Slinge tijdens World Cleanup Day

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Foto: PR

Op 19 september wordt in de omgeving van de Boven-Slinge bij Kotten een opruimactie gehouden in het kader van World Cleanup Day, de grootste wereldwijde zwerfafvalactie van het jaar. Waterschap Rijn en IJssel en IVN Natuureducatie organiseren deze actie om de beek en haar omgeving schoon te houden.

De Boven-Slinge is een beek met een natuurlijke stroming waar diverse bijzondere planten en dieren leven, waaronder vissen, waterplanten en insecten. Het is belangrijk dat deze leefomgeving vrij blijft van zwerfafval en oud landbouwplastic, dat tijdens de actie uit de beek wordt gehaald.

Deelnemers ruimen zwerfafval op in de omgeving en verwijderen oud landbouwplastic uit het water. Daarnaast zijn er presentaties en demonstraties van Waterschap Rijn en IJssel en natuurexperts van IVN Oost-Achterhoek. Zo kunnen bezoekers ontdekken wat er onder het wateroppervlak leeft en het onderwaterleven van dichtbij bekijken.

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De actie duurt van 09.30 tot 13.30 uur. Deelname is gratis, maar deelnemers moeten wel fit en goed ter been zijn. Kinderen kunnen meedoen onder begeleiding van een volwassene. Het is aan te raden om handschoenen, kleding die vies mag worden en laarzen mee te nemen. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd.

Aanmelden en meer informatie zijn te vinden op de website van IVN.