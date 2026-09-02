LAREN (GLD) — Nazomerwandeling rond Huis Verwolde op 23 september

1 minuut leestijd

Foto: PR

Op woensdag 23 september organiseert Geldersch Landschap & Kasteelen een nazomerwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. Het is een moment waarop de zomer nog voelbaar is, maar de herfst langzaam zijn intrede doet. Deelnemers wandelen door bossen, langs vennen en boerderijen, en kunnen genieten van de eerste paddenstoelen en herfstbloemen in de tuin van Huis Verwolde.

De kosten voor deelname bedragen 6,00 per persoon. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen 3,00. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen betalen 3,00 en kinderen van donateurs 1,50, op vertoon van een geldige donateurspas. Na afloop van de wandeling is er een mogelijkheid om nog even het kasteel te bezoeken.

Reserveren voor de wandeling is verplicht en kan online via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen. Het volledige programma en de reserveringsmogelijkheid zijn te vinden op www.glk.nl/excursies.