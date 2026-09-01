BORNE — Dusseldorp toont modern sloopwerk tijdens Demolition Day in Borne

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Foto: PR

Dusseldorp uit Lichtenvoorde doet zaterdag 19 september mee aan Demolition Day 2026. Tijdens deze landelijke open dag kunnen bezoekers bij het voormalige gemeentehuis in Borne kennismaken met modern sloopwerk, asbestsanering en het hergebruik van materialen.

Op de projectlocatie aan het Rheineplein 1 zijn onder meer grote sloopmachines te bekijken. Bezoekers kunnen met medewerkers praten over hun werkzaamheden en zelf hun behendigheid testen op een kleine kraan. Ook is het mogelijk om nog eenmaal een kijkje te nemen in het voormalige gemeentehuis voordat het gebouw verdwijnt.

Dusseldorp laat tijdens de open dag zien dat slopen tegenwoordig meer inhoudt dan alleen het neerhalen van een gebouw. Vooraf worden onder meer asbest en andere gevaarlijke materialen verwijderd. Daarnaast worden bruikbare onderdelen zorgvuldig gedemonteerd, zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt.

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Demolition Day wordt georganiseerd door branchevereniging VERAS. Verspreid over Nederland openen sloopbedrijven en asbestverwijderaars die dag hun bedrijfs- of projectlocaties. De open dag is bedoeld voor onder anderen omwonenden, gezinnen, scholieren, studenten en mensen die belangstelling hebben voor een baan in de branche.

De website noemt bij de locatie in Borne twee verschillende openingstijden. Bezoekers wordt daarom geadviseerd de actuele tijd vooraf te controleren via het overzicht van deelnemende locaties. Aanmelden is niet verplicht.