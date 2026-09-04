LICHTENVOORDE — Duitse cursisten bezoeken Bloemencorso Lichtenvoorde tijdens uitwisseling

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Foto: PR Bloemencorso

Een groep Duitse cursisten heeft een kijkje achter de schermen gekregen bij de wagenbouwers van het Bloemencorso Lichtenvoorde. De deelnemers van de Volkshochschule in Bocholt bezochten vier corsohallen aan de Lievelderweg. Vooral het formaat en de vele details van de wagens maakten grote indruk.

Het bezoek was onderdeel van de Deutsch-Niederländische Grenzgespräche. Tijdens deze cursus maken deelnemers kennis met de Nederlandse taal en cultuur. Laura Hendrixen van corsogroep Hooiland en rondleider Herman ter Haar verzorgden de ontvangst en rondleiding.

Na een presentatie bezochten de gasten de bouwlocaties van de groepen Hooiland, Geschud(t), Boschkempers en Kwintet. Daar zagen ze van dichtbij hoe vrijwilligers lassen, metaal buigen en papier aanbrengen. Ook mochten de bezoekers de steigers rond de wagens beklimmen. Het Duitse woord ‘Wahnsinn’ viel daarbij regelmatig.

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Op zaterdag 12 september kunnen ook andere belangstellenden de corsobouwers bezoeken tijdens ‘Buurten bij de Bouwers’. Op deze dag worden tijdens het plakweekend ruim vier miljoen dahlia’s op achttien grote corsowagens aangebracht. Het Bloemencorso trekt een dag later, op zondag 13 september, door Lichtenvoorde.

Kaarten voor ‘Buurten bij de Bouwers’ zijn verkrijgbaar via www.bloemencorso.com.