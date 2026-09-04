Weer Achterhoek: regen speelt vandaag een duidelijke rol

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Foto: PR

In Achterhoek verloopt de dag regenachtig. De temperatuur begint rond 16 graden en bereikt later op de dag ongeveer 23 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint bewolkt, in de middag wordt het bewolkt en de avond verloopt bewolkt. Grote omslagen worden niet verwacht; de lucht houdt gedurende de dag een vrij constant karakter. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het weerbeeld blijft redelijk overzichtelijk. Grote verrassingen liggen niet voor de hand, al kunnen lokale wolkenvelden of opklaringen altijd voor kleine verschillen zorgen.

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Regen en wind

De kans op regen loopt op tot ongeveer 100 procent en is het grootst in de middag. Tussen eventuele buien door kunnen ook droge perioden voorkomen. De wind is duidelijk aanwezig en kan in open gebied stevig aanvoelen, met snelheden tot ongeveer 33 km/u.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Wie langer op pad gaat kan het beste regenkleding meenemen. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 06:50 tot 20:14 uur.

KNMI-waarschuwing voor Gelderland

⚠️ Code geel Gelderland. Vanochtend kans op zware windstoten in het Wadden- en kustgebied en rond het IJsselmeer Bekijk de actuele waarschuwing bij het KNMI.