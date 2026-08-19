WARNSVELD — Huis ’t Velde in Warnsveld uitgeroepen tot Monument van het jaar 2026

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Foto: Ton Roelofs

Huis ’t Velde is door de gemeente Zutphen en het Stichting Open Monumenten Comité Zutphen benoemd tot Monument van het jaar 2026. Dit markeert het belang van het historische pand dat teruggaat tot minstens 1326.

Ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan is huis ’t Velde op zaterdag 12 en zondag 13 september opengesteld voor publiek. Bezoekers kunnen het voormalige havezate bezichtigen tussen 10.00 en 16.00 uur. Het pand staat aan de Rijksstraatweg 127 in Warnsveld.

Huis ’t Velde heeft een rijke geschiedenis en heeft onder meer Arnold Joost van Keppel, de eerste graaf van Albermarle, als bewoner gekend. Sinds 1976 wordt het huis beheerd door Geldersch Landschap & Kasteelen en gebruikt als conferentie- en studiecentrum door de School voor Politie en Politieacademie.

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