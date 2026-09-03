GELDERLAND — Cultuurfonds investeert in behoud en doorvertellen van Gelderse erfgoedverhalen

2 minuten leestijd

Foto: Open Monumentendag 2024 Doesburg – Fotograaf Anne Toonen © Stichting Nederland Monumentenland

Het Cultuurfonds stelt 900.000 euro beschikbaar om het erfgoed in Gelderland beter toegankelijk te maken en de verhalen achter monumenten en tradities levend te houden. Deze investering ondersteunt onder meer Open Monumentendag en het landelijke netwerk OPEN van erfgoedhuizen, die zich inzetten voor het behoud en de presentatie van Gelderse cultuurhistorie.

Tijdens de 40e editie van Open Monumentendag openen tientallen monumenten in Gelderland hun deuren. Dankzij de extra middelen kunnen vrijwilligers en erfgoedorganisaties bezoekers niet alleen de gebouwen laten zien, maar ook de achterliggende verhalen vertellen. Zo wordt de geschiedenis en identiteit van de provincie doorgegeven aan nieuwe generaties.

De bijdrage versterkt ook OPEN, het netwerk van provinciale erfgoedhuizen dat lokale organisaties en vrijwilligers ondersteunt met kennis en advies. Dit maakt het mogelijk dat meer inwoners en bezoekers het verhaal achter hun omgeving kunnen ontdekken.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

Marc Wingens, directeur-bestuurder van Erfgoed Gelderland, licht toe dat met de investering ook projecten gericht op erfgoedparticipatie worden uitgebreid. Zo is er aandacht voor het betrekken van bewoners van asielzoekerscentra bij erfgoedactiviteiten. Organisaties als het Nederlands Watermuseum, Museum De Bastei en Geldersch Landschap & Kasteelen ontvangen ondersteuning en budget om deze samenwerking verder uit te bouwen.

Volgens Cathelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds, heeft erfgoed een belangrijke maatschappelijke waarde, vooral in tijden van snelle verandering en sociale spanning. Het biedt mensen herkenning en verbondenheid, en draagt bij aan een samenleving waarin mensen elkaar beter begrijpen.

Het Cultuurfonds investeert jaarlijks meer dan 50 miljoen euro in cultuur en natuur, mede dankzij particuliere giften en samenwerkingen. Open Monumentendag maakt jaarlijks duizenden monumenten gratis toegankelijk en laat bezoekers kennismaken met bijzondere plekken in Nederland. Het netwerk OPEN verbindt de twaalf provinciale erfgoedhuizen die erfgoedorganisaties en vrijwilligers ondersteunen.

Het volledige programma van Open Monumentendag is te vinden op de website van Open Monumentendag. Meer informatie over het Cultuurfonds is beschikbaar via de website van het Cultuurfonds, en over het netwerk OPEN via de officiële pagina van OPEN.