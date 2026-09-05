GROENLO — Finale beste winkelidee Groenlo op 11 september met zeven kanshebbers

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Foto: PR

Zeven ondernemers presenteren vrijdag 11 september hun plannen tijdens de finale van ‘Het Beste Winkelidee van Groenlo’. Een vakjury bepaalt welke concepten een plek krijgen in de binnenstad. De winnaars ontvangen een jaar gratis huur en een startbudget van 5.000 euro.

De wedstrijd is opgezet om nieuwe ondernemers te vinden voor twee leegstaande winkelpanden aan de Beltrumsestraat. Het gaat om nummer 1, met een oppervlakte van 70 vierkante meter, en nummer 20-22. Dit pand is 214 vierkante meter groot en kan eventueel worden gesplitst. Ongeveer dertig ondernemers dienden een plan in. Daaruit zijn zeven finalisten gekozen. Hun ideeën lopen uiteen van mode en upcycling tot streekproducten, keramiek, creatieve workshops, tatoeages, kledingherstel, fotografie, spiritualiteit en welzijn.

Tijdens de finale in City Lido beoordelen Harry Bijl van InRetail, ondernemer Pascalle Ressing en Jordy Overkamp van Rabobank de plannen. Zij letten onder meer op onderscheidend vermogen, haalbaarheid, ondernemerschap en de meerwaarde voor het centrum van Groenlo. Volgens wethouder Arjen Schutten laat het aantal inzendingen zien dat ondernemers vertrouwen hebben in de vestingstad. De wedstrijd moet bijdragen aan minder leegstand en een aantrekkelijker en toekomstbestendig winkelcentrum.

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Meer informatie staat op de website van Het Beste Winkelidee van Groenlo