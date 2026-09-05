WINTERSWIJK — Laagvliegende militaire vliegtuigen door internationale oefening

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Foto: Streekgids SG

Inwoners van Winterswijk en omgeving kunnen van maandag 7 tot en met vrijdag 18 september militaire transportvliegtuigen lager dan gebruikelijk zien en horen. Defensie houdt in deze periode samen met buitenlandse krijgsmachten de internationale oefening Falcon Leap.

Tijdens de oefening trainen militairen het droppen van vracht en parachutisten. De vliegtuigen vertrekken voornamelijk vanaf Vliegbasis Eindhoven. Ook Twente Airport wordt bij de oefening gebruikt.

De gemeente Winterswijk bevestigt dat de vliegtuigen tijdens de oefening over de gemeente vliegen. Waar en wanneer parachutisten precies springen, wordt om veiligheidsredenen niet vooraf bekendgemaakt. Defensie probeert de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

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Wie hinder ondervindt, kan dit melden via het klachtenformulier van Defensie. Meer informatie staat in het gemeentenieuws van Winterswijk.