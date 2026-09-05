VREDEN-AMMELOE — Gereedschap gestolen uit brandweerkazerne

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Foto: Marcel Houwer

Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag 1 op woensdag 2 september ingebroken in de brandweerkazerne aan de Hauptstraße in het Duitse Ammeloe. Het dorp ligt vlak over de grens bij Rekken.

De daders forceerden tussen dinsdagavond 23.15 uur en woensdagochtend 9.10 uur een raam en kwamen daardoor het gebouw binnen. Uit de brandweerkazerne werd gereedschap meegenomen. Welke gereedschappen zijn gestolen en wat de waarde daarvan is, heeft de Duitse politie niet bekendgemaakt.

De politie is op zoek naar mensen die rond het genoemde tijdstip iets verdachts hebben gezien. Getuigen kunnen contact opnemen met de recherche in Ahaus via het Duitse telefoonnummer 02561-9260.

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Meer informatie staat in de getuigenoproep van de politie.