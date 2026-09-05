Weer Achterhoek: Bewolkt weer

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Foto: PR

In Achterhoek verloopt de dag bewolkt. De temperatuur begint rond 13 graden en bereikt later op de dag ongeveer 19 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint zonnig, in de middag wordt het bewolkt en de avond verloopt bewolkt. Het karakter van het weer verandert daarmee merkbaar tussen de verschillende dagdelen. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het loont vandaag om af en toe opnieuw naar buiten te kijken. Wolkenvelden en opklaringen kunnen elkaar afwisselen, waardoor het ene moment aangenamer aanvoelt dan het andere.

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Regen en wind

De kans op regen loopt op tot ongeveer 55 procent en is het grootst in de middag. Tussen eventuele buien door kunnen ook droge perioden voorkomen. Daarbij staat een matige wind, die vooral in het open gebied merkbaar is.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Wie langer op pad gaat kan het beste regenkleding meenemen. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 06:52 tot 20:12 uur.