EEFDE — Sluis laat vanaf maandag meer schepen door

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Foto: Marcel Houwer

Rijkswaterstaat breidt het aantal schuttingen bij de sluis in Eefde vanaf maandag 7 september uit. Dagelijks kunnen dan tien groepen schepen de sluis passeren. Momenteel zijn dat er vijf.

De verruiming is mogelijk doordat de waterstand op de IJssel in de afgelopen week is gestegen. Ook helpen tijdelijke pompen om het water in het Twentekanaal op peil te houden. Port of Twente bepaalt welke bedrijven en schepen als eerste gebruik kunnen maken van de extra schuttingen.

Eind augustus voerde Rijkswaterstaat twee proefschuttingen uit. Nadat deze goed waren verlopen, werd beperkt scheepvaartverkeer weer mogelijk. Op donderdag 4 september werden alle vijf beschikbare schuttingen voor het eerst benut.

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Van een normale situatie is nog geen sprake. Gewoonlijk vinden bij sluis Eefde dagelijks ongeveer 35 tot 40 schuttingen plaats. Rijkswaterstaat wil het aantal verder verhogen zodra de waterstanden dat toelaten.

De droogte is ondanks de versoepeling nog niet voorbij. De aanvoer via de Rijn en IJssel bedraagt ongeveer de helft van wat in deze periode gebruikelijk is. Daardoor kan volledig herstel van de scheepvaart nog geruime tijd duren. Regionale maatregelen tegen de droogte blijven voorlopig van kracht.