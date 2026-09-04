Vernieuwd W.H. Suringarcollege houdt open huis

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Foto: PR

Het vernieuwde W.H. Suringarcollege aan de Mettrayweg 53 in Eefde wordt woensdag 16 september feestelijk geopend. Belangstellenden kunnen die middag tijdens een open huis het aangepaste schoolgebouw bekijken.

De inloop begint om 13.45 uur. Om 14.15 uur volgt de officiële opening door wethouder Wendy Goodin en leerlingen van de school. Deze opening krijgt een muzikaal karakter. Aansluitend is het gebouw van 14.45 tot 17.00 uur geopend voor bezoekers.

Het W.H. Suringarcollege verzorgt voortgezet speciaal onderwijs en maakt deel uit van Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG). De school begeleidt jongeren bij de voorbereiding op vervolgonderwijs of een plek op de arbeidsmarkt.

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De verbouwing en uitbreiding hangen samen met de komst van leerlingen en medewerkers van VSO Lochem. Zij werden aan het begin van het schooljaar 2025-2026 ondergebracht bij het W.H. Suringarcollege. Door het gebouw aan te passen en nieuwe lokalen te realiseren, ontstond extra ruimte voor leerlingen en medewerkers.

Meer informatie over de school staat op de website van het W.H. Suringarcollege