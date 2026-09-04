HAARLO — Nieuwe wandelroutes en pontje bij Haarlo geven toegang tot uniek Berkelgebied

Een nieuw wandelpontje over de Berkel en drie wandelroutes rond Haarlo zijn vrijdag 4 september officieel in gebruik genomen. Gedeputeerde Peter Drenth verrichtte de openingshandeling door als eerste aan de lier van het pontje te draaien. Daarna maakten bestuurders en andere betrokkenen gezamenlijk de eerste overtocht.

Het initiatief ontstond in Haarlo. Inwoners en ondernemers wilden het wandelnetwerk uitbreiden en de Berkel nadrukkelijker onderdeel maken van de wandelbeleving. Het plan werd uitgevoerd in samenwerking met Haarlo’s Belang, de gemeente Berkelland, Waterschap Rijn en IJssel, Achterhoek Toerisme, grondeigenaren en plaatselijke vrijwilligers.

Wandelaars kunnen voortaan kiezen uit Haarlo’s Rondje, Berkel & Meer en Buitenpad Haarlo. De routes voeren onder meer langs de Berkel, de Avinkstuw, de Meren van Borculo, Havezathe De Kamp en uitkijkpunt Stokkersbarg. Sommige paden lopen over grond van het waterschap en door weidegebieden van agrariërs die eerder niet toegankelijk waren.

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Het zelfbedieningspontje vormt een opvallend onderdeel van de routes. Wandelaars trekken zichzelf met een lier naar de overkant van de Berkel. Met de nieuwe voorzieningen willen de betrokken partijen meer mensen laten kennismaken met het landschap rond Haarlo en tegelijkertijd de recreatie en lokale ondernemers ondersteunen.

De routes en startpunten zijn te vinden in de Achterhoek Route-app en op de website van Achterhoek Toerisme.