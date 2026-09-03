HAARLO — Wandelpontje en nieuwe routes rond Haarlo officieel geopend

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Foto: PR

Gedeputeerde Peter Drenth verricht vrijdag 4 september de officiële opening van het nieuwe wandelpontje over de Berkel bij Haarlo. Tegelijkertijd worden drie nieuwe wandelroutes rond het dorp in gebruik genomen.

Drenth maakt de eerste officiële overtocht samen met wethouder Joost Olthof van de gemeente Berkelland, directeur Rudi Gerard van Waterschap Rijn en IJssel en vertegenwoordigers van Achterhoek Toerisme en Haarlo’s Belang. De openingshandeling staat rond 10.40 uur gepland.

Het wandelpontje vormt een nieuwe verbinding binnen het wandelnetwerk rond Haarlo. Wandelaars kunnen zichzelf met behulp van het pontje naar de andere oever van de Berkel trekken. De voorziening moet de wandelmogelijkheden tussen Haarlo en het omliggende buitengebied versterken. Het wandelnetwerk verbindt bovendien de omgeving van Borculo, Neede en Eibergen.

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Vrijwilligers uit Haarlo hielpen onder meer bij het plaatsen van afrasteringen en toegangshekken langs de route. Bij een ecologische stapsteen langs de Berkel komt daarnaast een uitzichtpunt met een informatiebord over de natuur in het gebied. Het pontje is de afgelopen periode al getest.

Het programma begint om 9.30 uur bij camping Oetdoor aan de Hogebrugweg 6. Vanaf daar wandelen de genodigden langs de Berkel naar het pontje.

Meer informatie over het wandelnetwerk staat bij Haarlo’s Belang en op Achterhoek.nl.