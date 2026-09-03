SINDEREN — Toneelvereniging ’t Buurtschap speelt opnieuw ‘Het Veenspook’ in Sinderen

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Foto: Jos Overgoor

Na zesentwintig jaar komt het blijspel ‘Het Veenspook’ terug op het podium. Toneelgezelschap ’t Buurtschap brengt het stuk, geschreven door D.J. Eggengoor, op donderdagavond 24 september en zondagmiddag 4 oktober in het Buurtschapshuis in Sinderen.

Het verhaal speelt zich af in het grensdorpje Bargerveen in het begin van de jaren zeventig, nabij moerassen en rietvelden. Treute Wapsenkamp runt er de boerenherberg ‘De Vier Winden’. Waar vroeger volop leven was, is het nu een stille plek. Treute en haar compagnon Gore Gerrit richten zich liever op andere zaken. De stilte wordt echter doorbroken door onverwachte bezoekers, wat leidt tot een reeks komische en verrassende gebeurtenissen.

De zondagmiddagvoorstelling op 4 oktober is speciaal bedoeld voor senioren. Omwille van hun comfort is de zaal ruim opgezet en beschikbaar zijn er een beperkt aantal kaarten. De zaal gaat die middag om 13.30 uur open, de voorstelling begint om 14.00 uur. De avondvoorstelling op 24 september start om 20.00 uur.

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Kaarten zijn verkrijgbaar via www.tbuurtschap.nl. Het Buurtschapshuis is te vinden aan de Sinderenseweg 112 in Sinderen.