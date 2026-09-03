Weer Achterhoek: regen speelt vandaag een duidelijke rol

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Foto: PR

In Groenlo en de Achterhoek verloopt de dag motregenachtig. De temperatuur begint rond 16 graden en bereikt later op de dag ongeveer 22 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint bewolkt, in de middag wordt het motregenachtig en de avond verloopt bewolkt. Het karakter van het weer verandert daarmee merkbaar tussen de verschillende dagdelen. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het weerbeeld blijft redelijk overzichtelijk. Grote verrassingen liggen niet voor de hand, al kunnen lokale wolkenvelden of opklaringen altijd voor kleine verschillen zorgen.

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Regen en wind

De kans op regen loopt op tot ongeveer 82 procent en is het grootst in de middag. Tussen eventuele buien door kunnen ook droge perioden voorkomen. Daarbij staat een matige wind, die vooral in het open gebied merkbaar is.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Wie langer op pad gaat kan het beste regenkleding meenemen. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 06:48 tot 20:17 uur.

KNMI-waarschuwing voor Gelderland

⚠️ Code geel Gelderland. Morgenochtend plaatselijk windstoten mogelijk van 75-90 km/u in het westelijk kustgebied Bekijk de actuele waarschuwing bij het KNMI.