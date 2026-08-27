BREDEVOORT — Nieuwe fietsroute van de maand voert langs Vragenderveen en Leemputten

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Foto: PR

VVV Bredevoort heeft voor september een nieuwe fietsroute samengesteld. De tocht is ongeveer 58 kilometer lang en kan op eigen gelegenheid worden gefietst.

De route begint in Bredevoort en voert onder meer langs het Vragenderveen, Theetuin Krosenbrink, de Leemputten en Bommelwereld. Daarna rijden de deelnemers terug richting Bredevoort. Start en finish zijn bij VVV Bredevoort aan de Markt 8.

De routebeschrijving is vanaf nu voor 2,50 euro verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. VVV Bredevoort is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.30 tot 15.30 uur. Meer informatie is verkrijgbaar via telefoonnummer 0543-452380 of via de website van VVV Aalten-Bredevoort-Dinxperlo.

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