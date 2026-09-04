AALTEN — The Shutz brengt indierock naar Oerkroeg Schiller in Aalten

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Foto: Wyona Latupeirissa

De Gelderse indierockband The Shutz treedt zondag 13 september op in Oerkroeg Schiller in Aalten. Het concert begint om 15.00 uur en kaarten kosten 16 euro.

The Shutz staat bekend om energieke optredens met pakkende refreinen en strakke gitaarriffs. De band laat zich inspireren door groepen als Arctic Monkeys, The Strokes en The Wombats, maar ontwikkelde met hun recente EP The Beautiful Mess We Made ook een eigen geluid.

Frontman Ruben en zijn bandleden vullen het podium met een tomeloze energie, waardoor het publiek al snel meebeweegt op de baslijnen en gitaarsolo’s. Het optreden is een gelegenheid om de zomerse sfeer nog even vast te houden.

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