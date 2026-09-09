MARIËNVELDE — Marvo ’76 viert vijftigjarig jubileum in Mariënvelde

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Foto: Marcel Houwer

Volleybalvereniging Marvo ’76 bestaat dit jaar vijftig jaar. De club viert het jubileum op zaterdag 19 september met een feest bij Café Wieggers, de plek waar de vereniging in 1976 werd opgericht.

Marvo ’76 ontstond kort na de opening van de nieuwe sporthal in Mariënvelde. Tijdens een informatieavond in Café Wieggers besloten geïnteresseerden een volleybalvereniging te starten. De naam Marvo is een samenvoeging van Mariënvelde en volleybal. Al snel had de vereniging ongeveer negentig leden dankzij een huis-aan-huisactie.

In de loop der jaren groeide Marvo ’76 uit tot een vaste waarde binnen het dorp. Naast het spelen van volleybalwedstrijden organiseert de club ook jaarlijks een kersttoernooi, een oliebollenactie en een beachvolleybaltoernooi.

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Het jubileumfeest is bedoeld voor leden, oud-leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren en andere betrokkenen. Wie erbij wil zijn, kan zich aanmelden via de website van de vereniging.

Meer informatie en aanmelding staan op de officiële website van Marvo ’76.