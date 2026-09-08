BELTRUM — Siebe Papen en Merle Huinink nieuwe koningspaar van Beltrum

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Foto: PR

Siebe Papen is dinsdag gekroond tot schutterskoning van Beltrum. Hij bracht met het 182e schot de vogel naar beneden en versloeg daarmee 106 andere schutters die meededen in de strijd om de koningskroon. Bij de dames was Merle Huinink succesvol; na 186 schoten haalde zij de vogel naar beneden en werd daarmee koningin.

Het vogelschieten kende een goede deelname: bij de heren namen 107 schutters deel en bij de dames 46. De strijd verliep in fasen, waarbij verschillende onderdelen van de vogel werden afgeschoten voordat de romp en rechtervleugel uiteindelijk de beslissing brachten. Willem Heutinck schoot als eerste de hals af, gevolgd door Jeroen Klein Gunnewiek die de linkervleugel eraf schoot. De staart werd afgeschoten door Wouter te Woerd, waarna Siebe Papen de romp en rechtervleugel afmaakte.

Bij de dames bracht Merle Huinink de volledige vogel naar beneden, waarmee zij zowel de hals, staart, romp en vleugels afschoot. Deze prestatie leverde haar de titel van koningin op.

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De volledige uitslag bij de dames luidt:

Hals: Merle Huinink

Staart: Merle Huinink

Romp: Merle Huinink

Vleugels: Merle Huinink

Koningin: Merle Huinink

Bij de heren werd het als volgt verdeeld:

Hals: Willem Heutinck

Staart: Wouter te Woerd

Romp: Siebe Papen

Vleugels: Siebe Papen en Jeroen Klein Gunnewiek

Koning: Siebe Papen

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