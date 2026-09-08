BERKELLAND — Open Monumentendagen Berkelland bieden weekend vol erfgoed en activiteiten

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Foto: PR

Op 12 en 13 september openen tientallen monumenten in Berkelland hun deuren tijdens het jaarlijkse Open Monumentenweekend. Bezoekers kunnen onder meer monumentale gebouwen bekijken, fietsroutes volgen en meedoen aan diverse activiteiten. Het is een gelegenheid om de rijke historie en bijzondere architectuur van Berkelland te ontdekken.

Verschillende locaties, waaronder ’t Spuythuys in Borculo en Hemels Overnachten in Rekken, nemen deel aan het weekend. Ook in Neede is de notariswoning geopend en in Ruurlo kunnen bezoekers het landschapsmonument de Molebult bezoeken, waar boswachters uitleg geven over het beheer van natuurlijk erfgoed. Daarnaast zijn het openluchttheater en zwembad ’t Galgenveld toegankelijk voor publiek.

Sommige plaatsen organiseren extra’s om het weekend bijzonder te maken. In Geesteren is er een mini-expositie over verdwenen erfgoed. De kerk in Gelselaar combineert haar openstelling op zaterdag met een boekenmarkt. Ook zijn er georganiseerde wandelingen langs historische plekken en architectuur, zoals de dorpswandeling in Eibergen en stadswandelingen in Borculo die op beide dagen gratis worden aangeboden. Aanmelden kan bij het Toeristisch Informatiepunt Eibergen en Toeristische Informatie Borculo.

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Naast wandelen zijn er ook drie fietsroutes samengesteld die langs geopende monumenten lopen. Niet alle monumenten liggen precies langs de routes, maar afwijken wordt aanbevolen omdat ze de moeite waard zijn. De kaartjes voor de fietsroutes zijn te downloaden via de website en verkrijgbaar bij lokale VVV-kantoren en toeristische informatiepunten in Ruurlo, Neede, Eibergen en Borculo. Het is belangrijk om de openingstijden vooraf te controleren, want niet elk monument is op beide dagen open.

De officiële aftrap van het Open Monumentenweekend vindt plaats op vrijdag 11 september bij Hertenhoeve De Lavei in Geesteren. Tijdens deze bijeenkomst verzorgt historicus Jan Put een lezing over de ontwikkeling van monumentenzorg naar hedendaags erfgoedbeleid. Hij spreekt onder andere over de veranderingen in restauratieopvattingen en de uitdagingen rond behoud en herbestemming. De bijeenkomst begint met een inloop om 14.30 uur, gevolgd door het officiële programma vanaf 15.00 uur. Geïnteresseerden zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Voor actuele informatie over deelnemende monumenten en activiteiten kijk op www.openmonumentendag.nl/comite/berkelland/