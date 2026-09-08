GORSSEL — Gorssel maakt zich op voor 20e editie van gratis muziekfestival IJsseljazz

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Foto: Streekgids SG

Op zondag 13 september staat Gorssel in het teken van IJsseljazz, het grootste gratis muziekfestival van Oost-Nederland. Voor de twintigste verjaardag van het festival zijn diverse (inter)nationale jazz- en bluesartiesten uitgenodigd die op meerdere podia in het dorp optreden. Het festival is voor iedereen vrij toegankelijk.

Het programma begint om 13.00 uur met een optreden van de Dutch Swing Collegeband. Daarna volgen doorlopend andere bands met een variatie aan stijlen, van krachtige gitaarriffs tot vrolijke trompetten en rauwe blues. Naast de hoofdlocaties speelt ook de Rock City Horns-band op verrassende plekken, zoals verzorgingshuis De Borkel vlakbij het festivalterrein. Tijdens het festival zijn danspassen toegestaan en wordt leven in de brouwerij gebracht met zonnige ritmes.

IJsseljazz is volledig afhankelijk van vrijwilligers. Daarnaast ontvangt het festival financiële steun van sponsors en lokale fondsen, waaronder Grolsch, de Rabobank, Gasterij De Hoek, Sena, het Cultuurfonds en de gemeente Lochem. Om het evenement gratis te houden, wordt bezoekers gevraagd een bijdrage te leveren door eten en drinken te kopen bij de diverse horecapunten. De Gorsselse horeca heeft zich gebundeld om op verschillende plekken lekkere hapjes en drankjes aan te bieden. Een deel van die opbrengst gaat rechtstreeks naar de organisatie van het festival.

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Voor bezoekers die met de fiets komen zijn onbewaakte fietsenstallingen beschikbaar. Bezoekers die met de auto komen kunnen parkeren op speciale, gratis parkeerterreinen; verkeersbegeleiders wijzen de weg. Het dorp is ook per bus bereikbaar vanuit Zutphen en Deventer, met haltes bij ‘Kerkhof Gorssel’, op enkele minuten lopen van het festival. Let op dat op de dag van het festival de haltes Bloemenkamp en Museum More tijdelijk niet in gebruik zijn.

Wie het volledige programma wil bekijken of op de dag zelf wil zien wanneer favoriete artiesten optreden, kan de officiële IJsseljazz-app downloaden. Via Facebook en Instagram (@ijsseljazz) deelt de organisatie bovendien actuele informatie.