GROENLO — Grol speelt zaterdag in Enschede en ontvangt Lochem op eigen veld

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Foto: PR

Het eerste elftal van s.v. Grol speelt zaterdag 12 september een uitwedstrijd tegen FC Suryoye/Achilles in Enschede. De aftrap is om 15.00 uur.

Op dezelfde dag komt ook Grol 2 in actie. Dit team ontvangt om 16.30 uur SP Lochem 2 op het eigen sportpark. Verder staan er diverse wedstrijden voor de jeugd- en meisjesteams gepland, verspreid over de dag.

De zondag is eveneens gevuld met wedstrijden voor de seniorenteams van Grol. Grol 2 speelt om 11.15 uur uit tegen FC Trias 2 in Winterswijk, terwijl Grol 3 om 12.00 uur thuis aantreedt tegen Vorden 2. Grol 4 begint om 9.00 uur op sportpark Den Elshof tegen Longa’30 5. Het thuisprogramma wordt afgesloten door Grol VR1, dat om 11.30 uur speelt tegen SC Meddo VR1.

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Het meest actuele wedstrijdprogramma is te vinden op de website van s.v. Grol.